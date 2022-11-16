Моравецкий: статью 4 договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять

По словам премьера Польши, уточняются предпосылки для применения этого пункта договора.

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Статью 4 договора НАТО о коллективной безопасности, вероятно, нет необходимости применять после инцидента с упавшими ракетами в Польше. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Пункт основного договора военного блока предполагает, что если одна из стран альянса почувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, то она может начать консультации с другими государствами-членами.

«Большинство собранных нами на данный момент доказательств указывает на то, что, быть может, применение статьи 4 на этот раз не будет необходимо», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

По словам польского министра, уточняются предпосылки для применения статьи 4. Моравецкий также подтвердил слова президента Анджея Дуды о том, что на территорию Польши упали ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, выпущенные силами ПВО Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальная Варшава инициировала заседание Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора альянса.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300. В Кремле заявили, что польские власти имели возможность сразу сообщить, что обнаружены обломки ракеты С-300.

Президент США Джо Байден, находившийся на саммите G7 на Бали, утром 16 ноября созвал экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. Позже он заявил, что запуск ракет из России «маловероятен». По данным источника Reuters, Байден проинформировал партнеров G7 и НАТО, что ракеты были выпущены из украинской ПВО. Произошедшее также прокомментировали представители нескольких стран НАТО, включая Турцию, Германию и Францию. Генсек военного блока Йенс Столтенберг также указал, что ракеты, по предварительным данным, выпущены из украинской системы ПВО, добавив, что вины Киева в этом нет.