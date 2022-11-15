Армия В Минобороны РФ ответили на заявления о «падении российских ракет» в Польше Такие сообщения польских средств массовой информации и официальных лиц являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, заявили в МО России. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Министерстве обороны РФ ответили на сообщения о «падении российских» ракет в Польше. «Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении “российских” ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», - говорится в сообщении МО РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы. Также было добавлено, что кадры с места ЧП в Пшеводуве, которые распространили польские средства массовой информации, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика