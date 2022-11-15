В Минобороны РФ ответили на заявления о «падении российских ракет» в Польше
Такие сообщения польских средств массовой информации и официальных лиц являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, заявили в МО России.
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В Министерстве обороны РФ ответили на сообщения о «падении российских» ракет в Польше.
«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении “российских” ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», - говорится в сообщении МО РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.
Также было добавлено, что кадры с места ЧП в Пшеводуве, которые распространили польские средства массовой информации, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.