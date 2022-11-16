Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО

В Минобороны РФ сообщили, что специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300.

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Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», - говорится сообщении.

Накануне вечером польские СМИ сообщили о падении двух якобы «российских» ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В Минобороны России заявили, что никаких ударов в районе польско-украинской границы не наносилось, а продемонстрированные польскими СМИ обломки ракет не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Между тем специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что официальная Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора альянса. Этот пункт гласит, что, если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО.