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«Маловероятно, что это было запущено из России»: Байден об инциденте с ракетами в Польше

Максим Крюков
05:07 16.11.2022
Американский лидер призвал дождаться полного завершения расследования инцидента.
«Маловероятно, что это было запущено из России»: Байден об инциденте с ракетами в Польше
© Фото: Christoph Soeder dpa GlobalLookPress
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после встречи с лидерами некоторых стран, которая проводилась на Бали в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной, оценил вероятность того, что ракеты были запущены из России.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но посмотрим», - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что нет точных доказательств того, кто выпустил ракету, накануне упавшую на востоке страны в деревне Пшеводув. По его словам, в данный момент ведется следствие. Также Дуда отметил, что к следствию вскоре подключатся эксперты из США. По его словам, признаков повторения инцидента нет.

В Минобороны РФ сообщили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

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