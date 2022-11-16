Польша созывает Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей договора

Этот пункт документа дает государству - члену НАТО право на консультации с союзниками, если оно чувствует угрозу своей безопасности.

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Официальная Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мой коллега Збигнев Рау сообщил, что Польша инициировала заседание Совета НАТО в связи с четвертой статьей основного договора НАТО. Этот пункт основного договора альянса гласит, что, если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО», - приводит РИА Новости слова Сийярто.

Накануне вечером польские СМИ сообщили о падении двух якобы «российских» ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у него нет точной информации о принадлежности ракет. Высказались о произошедшем и лидеры США, Турции, ФРГ и других западных стран.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов в районе польско-украинской границы не наносилось, а продемонстрированные польскими СМИ обломки ракет не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В оборонном ведомстве случившееся расценили как провокацию.