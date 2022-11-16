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Столтенберг: предварительные данные по инциденту в Польше говорят о прилете ракет ПВО Украины

Анна Назайкина
14:53 16.11.2022
Ранее в Минобороны России заявляли, что упавшие на Польшу обломки идентифицируются специалистами как элементы украинской ракеты С-300.
Столтенберг: предварительные данные по инциденту в Польше говорят о прилете ракет ПВО Украины
© Фото: Nicolas Landemard, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Предварительные данные по происшествию в Польше говорят о прилете ракет ПВО Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Накануне польские средства и официальные лица заявили, что российские ракеты упали на территорию польского села Пшеводув. Кроме того, появились кадры с места ЧП.

Впоследствии в Министерстве обороны России назвали такие сообщения со стороны Варшавы намеренной провокацией, целью которой является эскалация обстановки. Было отмечено, что распространенные видео не имеют никакого отношения к средствам поражения РФ.

Сегодня официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что упавшие на Польшу обломки идентифицируются специалистами как элементы украинской ракеты С-300.

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