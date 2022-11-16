Эрдоган после переговоров с Шольцем: инцидент с ракетами в Польше может быть технической ошибкой

Турецкий президент также отметил, что Шольц высказался за проведение детального расследования происшествия.

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Президент Турции Тайип Эрдоган завил, что инцидент с упавшей на востоке Польши в деревне Пшеводув ракетой может являться следствием технической ошибки. Это предположение было сделано в результате переговоров турецкого лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем. Эрдоган также подчеркнул, что его немецкий коллега выступает за детальное расследование происшествия.

Согласно информации международного агентства AP, ракета, упавшая на Востоке Польши, была выпущена Украиной, чтобы сбить российскую ракету.

Для обсуждения инцидента Джо Байден провел срочную встречу перед началом программы саммита G20. Он также опроверг информацию польских СМИ о том, что ракета выпущена российскими средствами поражения.

«Маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», - сказал президент США.

В то же время Франция обратила внимание мирового сообщества, что многие страны используют одни и те же виды оружия, поэтому определение типа ракеты не означает, что ее выпустило то или иное государство.

В своем выступлении Эрдоган также заявил, что, согласно имеющимся данным, Россия непричастна к инциденту с упавшей в Польше ракетой.

Согласно официальной позиции Минобороны РФ, заявление польских СМИ касательно данного инцидента является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В ведомстве подчеркнули, что российскими средствами поражения никаких ударов в районе польско-украинской границы не наносилось.