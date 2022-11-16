Кремль: Польша могла бы сразу сообщить, что на ее территории упали обломки ракеты от С-300

Если бы власти Польши это сделали, все специалисты сразу бы поняли, что это не российская ракета.

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Польская сторона имела возможность сразу сообщить о том, что на территорию ее страны упали обломки ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поляки имели все возможные средства, чтобы сразу же сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300, и, соответственно, сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским Вооруженным силам», - сказал представитель Кремля.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в Пшеводуве, идентифицированы российскими специалистами ОПК как элементы украинской ракеты С-300.

Между тем президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.