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МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300

12:23 16.11.2022
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что заявления зарубежных официальных лиц о падении в Пшеводуве якобы «российских» ракет - намеренная провокация.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Вчера, как заметил Конашенков, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления Украины, а также связанными с ней объектами энергетики. Цель удара при этом была достигнута - все ракеты, как заявил Игорь Конашенков, попали точно в назначенные цели, все объекты были поражены. 

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины», - сказал официальный представитель российского оборонного ведомства. 

Конашенков подчеркнул, что высокоточные удары наносились по целям исключительно на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы

При этом различные украинские источники, а также ряд зарубежных официальных лиц заявляли о падении в населенном пункте Пшеводув (Польша) якобы «российских» ракет. Игорь Конашенков характеризовал это как намеренную провокацию с целью эскалации обстановки. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что в ходе массированного удара 15 ноября Россия не выпустила ни одной ракеты по объектам в Киеве. Разрушения в жилых кварталах, что демонстрирует киевский режим, - это результат падения и самоликвидации выпущенных украинскими боевиками зенитных ракет из размещенных в черте города комплексов ПВО. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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