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Президент Польши заявил, что у него нет доказательств, что упавшая на территорию страны ракета выпущена военными РФ

Андрей Аркадьев
14:05 16.11.2022
Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины, добавил он.
Президент Польши заявил, что у него нет доказательств, что упавшая на территорию страны ракета выпущена военными РФ
© Фото: Europa Press, E. Parra. Pool, GlobalLookPress
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У Польши нет доказательств того, что упавшая на территорию страны ракета выпущена российской стороной, заявил польский президент Анджей Дуда.

Также он опроверг, что имела место умышленная атака на страну, но указал на украинскую принадлежность ракеты. Речь, скорее всего, идет о ракете от зенитно-ракетного комплекса С-300, добавил Дуда. Польский лидер подчеркнул, что Варшава находится в прямом контакте с союзниками по НАТО.

На сегодняшнем брифинге в Минобороны России заявили, что в Польше упала украинская ракета, а заявления о падении «российских» ракет назвали намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что упавшие обломки идентифицированы как элементы С-300 Украины.

Между тем президент США Джо Байден рассказал партнерам по НАТО, что ракета упала в Польше из-за работы украинской ПВО.

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