Москва и слезы: не стало оскароносного советского режиссера Владимира Меньшова

Утром понедельника, 5 июля, не стало известного советского и российского режиссера, актера и сценариста Владимира Меньшова. Народный артист России умер в возрасте 81 года от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Владимир Валентинович был всенародно любим благодаря неповторимому и уникальному подходу к созданию фильмов. Каждая картина, вышедшая из-под его «пера», была искренней и честной, заставляющей и посмеяться, и подумать. Дебют Меньшова в качестве режиссера состоялся в 1976 году с выходом фильма «Розыгрыш». Играть же различные роли он начал еще до него и продолжил после.

Печальную весть о смерти кинодеятеля сообщил концерн «Мосфильм». Коллектив компании выразил глубокие соболезнования в связи с печальным событием, подчеркнув, что Владимир Валентинович отдавал «родной киностудии все свои творческие силы».

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», - выразили соболезнования в «Мосфильме».

Владимир Валентинович был не только творцом, но и вдохновителем. Многие другие кинодеятели обязаны именно ему раскрытием своих талантов и успехом в профессии. Актер Валерий Гаркалин, известный в первую очередь по главной роли в авангардной комедии «Ширли-мырли», режиссером которой был Меньшов, очень скорбит из-за ухода своего «учителя и прекрасного друга».

«Я просто потрясен событием. Не могу поверить, что это случилось. Светлая память Владимира Валентиновича, моего учителя, прекрасного друга, товарища, необыкновенного гражданина, я очень скорблю», - сказал Гаркалин.

«Мосфильмовцем» Меньшов действительно был до мозга костей. Так же, как и истинно советским, по убеждению главы главного киноконцерна Карена Шахназарова, человеком. Главные режиссерские работы Владимира Валентиновича - «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», за которую он получил «Оскар», «Любовь и голуби» и многие другие, - все они были сняты именно на «Мосфильме». Шахназаров назвал Меньшова «человеком-эпохой» и поставил его в один ряд с легендарными режиссерами Сергеем Эйзенштейном и Андреем Тарковским.

«Хочу выразить соболезнования всему российскому народу, всем русскоговорящим людям на Земле, потому что Меньшов - фигура абсолютно эпохальная. Часть в истории советского русского кино - человек наравне с Эйзенштейном и Тарковским. Таких буквально единицы», - сказал глава «Мосфильма».

Очевидно, сам Владимир Валентинович был таким же, как его картины, - прямым, честным и искренним. Ему были чужды обман или лукавство, на всем протяжении своей жизни он предпочитал не изменять себе и своим принципам, оставаясь пусть иногда и в тени, но не теряя при этом своего авторитета и значимости ни в глазах коллег, ни в умах зрителей.

«Высочайшей порядочности, честнейший человек был. Что думал - говорил. Делал то, что считал нужным и необходимым. Никогда ни перед кем не лебезил, не заискивал. Терпеть не мог тусовки и пустое времяпрепровождение. Многому учил, не пытаясь учить. Поправлял, не пытаясь поправить», - сказал о Меньшове музыкант Александр Розенбаум, с которым они познакомились на съемках ленты «Чтобы выжить» в 1991 году.

Коллеги ушедшего по актерскому цеху также не смогли остаться в стороне от случившегося, приняв это близко к сердцу. Болезненным известием смерть Меньшова стала для Александра Панкратова-Черного, с которым они сыграли двоюродных братьев в фильме «Где находится нофелет?» в 1988 году. По сюжету Гена (Панкратов-Черный) решает найти своему 40-летнему холостому родственнику Паше (Меньшов) достойную пару. Их приключения по обычаю оказываются вполне жизненными, и в ходе них братья сближаются еще больше. Так и актерская дружба оказалась настолько значимой для них, что совладать с эмоциями оказалось практически невозможно.

«Я потерял близкого друга, близкого человека. Мне очень плохо», - только и смог произнести Панкратов-Черный.

Народный артист СССР Олег Басилашвили всегда считал Меньшова одним из тех главных столпов, на которых держалось все советское искусство. Уход друга он назвал громадной болью и громадным несчастьем.

«Обломилась еще одна колонна, на которой держалось советское искусство, советское кино. Он меня поразил своим талантом, своей выдумкой. Он всюду подтверждал высочайшую квалификацию, как профессионала и как человека. Он был добрым, хорошим товарищем, настоящим режиссером», - сказал Басилашвили.

Владимир Валентинович был настолько сильно любим и уважаем, что новость о его уходе дошла до самого верха общества. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу также выразили свои глубокие соболезнования в связи с утратой Меньшова.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что созданные им картины и сыгранные им роли навсегда останутся одними из самых любимых для миллионов зрителей благодаря их правдивости и неповторимости. А глава государства назвал Меньшова светлым и по-настоящему одаренным человеком.

«Это невосполнимая утрата для нашей страны. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами», - говорится в тексте телеграммы, которую Путин направил родственникам режиссера.

Актриса театра и кино, его дочь Юлия Меньшова лаконично, но очень чувственно отреагировала на смерть отца. В своем профиле в социальной сети она опубликовала фрагмент из ленты «Любовь и голуби», в котором Владимир Валентинович, смотря прямо в камеру, с грустной улыбкой произносит: «Все. Все... Все...»

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии СРФСР имени Н.К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар». Был членом Союза кинематографистов России.