«Его уход - это громадное несчастье»: Басилашвили о вкладе Меньшова в киноискусство

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал «Звезде» уход из жизни своего друга и коллеги Владимира Меньшова. По его словам, Меньшов был одним из тех, на ком «держалось советское искусство».

«Я испытываю громадную боль по поводу ухода Володи из нашей жизни. Обломилась еще одна колонна, на которой держалось советское искусство, советское кино. Мы с ним вместе работали - и в театре, и на съемочной площадке. Он меня поразил своим талантом, своей выдумкой. Где бы он ни работал - театральным актером, актером кино, режиссером, - он всюду подтверждал высочайшую квалификацию, как профессионала и как человека. Он был добрым, хорошим товарищем, настоящим режиссером. Его уход я расцениваю как громадную боль, громадное несчастье», - сказал артист.

Басилашвили также отметил, что Меньшов был одним из немногих советских артистов, завоевавших самый ценный приз Американской киноакадемии - премию «Оскар». По словам артиста, это один из немногих советских киноделов, удостоившихся этой награды.

Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимира Меньшова. Назвав его «эпохой», режиссер поставил Меньшова в один ряд с одними из самых известных кинодеятелей отечественной истории.