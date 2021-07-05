Путин выразил соболезнования родным Владимира Меньшова
Президент России Владимир Путин написал родным актера и режиссера Владимира Меньшова телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной артиста. По словам главы государства, Меньшов был выдающимся режиссером, актером и педагогом, а также светлым и одаренным человеком.
«Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент глубоко соболезнует из-за смерти Владимира Меньшова.