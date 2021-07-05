«Соболезнования всему российскому народу»: Шахназаров назвал Меньшова эпохальной фигурой в истории кино

Режиссер и глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимира Меньшова. Назвав его «эпохой», Шахназаров поставил его в один ряд с одними из самых известных кинодеятелей отечественной истории. Об этом он сказал в разговоре со «Звездой».

«Хочу выразить соболезнования всему российскому народу, всем русскоговорящим людям на Земле, потому что Меньшов - фигура абсолютно эпохальная. Часть в истории советского русского кино - человек наравне с Эйзенштейном и Тарковским. Таких буквально единицы», - сказал глава «Мосфильма».

Смерть Меньшова Шахназаров назвал огромным несчастьем и посочувствовал также и всем родственникам и близким ушедшего режиссера. Вместе с ним, как отметил Шахназаров, ушла и эпоха советского кино, потому что Меньшов был человеком, «советским до мозга костей».

«Я не нахожу вообще слов, которые могут передать боль этой утраты», - сказал Шахназаров.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год. Ранее он заболел коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, заболевание протекало в легкой форме.