«Все»: Юлия Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»

Советская и российская актриса театра и кино Юлия Меньшова, дочь Владимира Меньшова, опубликовала в Instagram пост в память об отце.

«Все. Все… все…», - этими словами из фильма «Любовь и голуби» актриса сопроводила публикацию.

Известный советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год.

Ранее, 26 июня, стало известно о том, что Владимир Меньшов заболел новой коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, заболевание протекало в легкой форме.

Артист прославился такими кинолентами, как «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.

Советский и российский актер, кинорежиссер Александр Михайлов назвал мощным ударом уход из жизни Владимира Меньшова. Он назвал артиста избирательным и очень тонким художником с потрясающим чувством юмора.