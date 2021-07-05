Названа причина смерти Владимира Меньшова

Причина смерти советского и российского актера и режиссера Владимира Меньшова - последствия заболевания коронавирусной инфекцией. Кинодеятель ушел из жизни на 82-м году.

Об этом сообщает киноконцерн «Мосфильм» со ссылкой на родственников Меньшова.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», - говорится в сообщении в социальной сети.

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Меньшова. Дата, место и время прощания с режиссером будут озвучены позже.

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар». Также был членом Союза кинематографистов России.