«Мне очень плохо»: Панкратов-Черный не смог справиться с эмоциями из-за смерти Меньшова

Советский и российский актер, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный назвал смерть режиссера Владимира Меньшова потерей.

Известие о смерти режиссера Владимира Меньшова стало болезненным известием для советского и российского актера, народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного. Беседуя со «Звездой», он не смог справиться с эмоциями из-за ухода близкого друга.

«Что я могу сказать, я потерял близкого друга, близкого человека, мне очень плохо. Извините», - пояснил актер.

О смерти Владимира Меньшова на 82-м году жизни сообщил «Мосфильм». Режиссер умер из-за последствий коронавируса. О времени и дате прощания пока информации нет.

Артист прославился такими кинолентами, как «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш». Меньшов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, а также является лауреатом премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»).