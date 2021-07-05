«Умер мой учитель и друг»: Гаркалин назвал смерть Меньшова потрясением

Советский и российский актер, театральный педагог Валерий Гаркалин назвал смерть режиссера Владимира Меньшова потрясением. Гаркалин подчеркнул в беседе со «Звездой», что очень скорбит из-за ухода «учителя и прекрасного друга» Меньшова.

«Я просто потрясен событием. Не могу поверить, что это случилось. Светлая память Владимира Валентиновича, моего учителя, прекрасного друга, товарища, необыкновенного гражданина, я очень скорблю», - сказал Гаркалин.

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти Владимира Меньшова, который умер на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. О смерти актера и режиссера сообщил коллектив «Мосфильма». Дата, место и время прощания с Меньшовым будут озвучены позже.