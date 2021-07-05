«Многому учил, не пытаясь учить»: Александр Розенбаум о главных качествах Владимира Меньшова

Российский музыкант Александр Розенбаум прокомментировал смерть народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. По его словам, впервые они познакомились на съемках фильма «Чтобы выжить» в 1991 году - эта встреча стала началом дружбы артистов.

«Высочайшей порядочности, честнейший человек был. Прямой, без всяких выкрутасов... Что думал - говорил. Делал то, что считал нужным и необходимым. Никогда ни перед кем не лебезил, не заискивал. Терпеть не мог тусовки и пустое времяпрепровождение. Говорить с ним было бесконечно интересно. Многому учил, не пытаясь учить. Поправлял, не пытаясь поправить... Ему верилось потому, что он никогда не ставил себя выше собеседника», - написал музыкант в Instagram.

Розенбаум выразил соболезнования жене артиста Вере и дочери Юлии.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал «Звезде» уход из жизни своего друга и коллеги. По его словам, Меньшов был одним из тех, на ком «держалось советское искусство».