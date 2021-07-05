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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Егор Левин
15:25 05.07.2021
Министр обороны РФ передал слова сочувствия родным и близким известного кинодеятеля.
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского режиссера и актера Владимира Меньшова. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что созданные им картины и сыгранные им роли навсегда останутся одними из самых любимых для миллионов зрителей благодаря их правдивости и неповторимости.

«Ушел из жизни выдающийся мастер, человек колоссальной трудоспособности, удивительного таланта, мудрый, честный, никогда не изменяющий своим принципам. Его режиссерские и актерские работы стали настоящей классикой киноискусства и полюбились миллионам зрителей», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ также передал слова сочувствия родным и близким известного кинодеятеля.

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Дочь артиста - советская и российская актриса театра и кино Юлия Меньшова опубликовала пост в память об отце, сопроводив публикацию словами «Все. Все... Все...» из фильма «Любовь и голуби». Соболезнования в связи со смертью артиста выразил также президент России Владимир Путин.

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