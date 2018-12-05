Юнармейцы проведут уроки по военной истории в 50 российских школах

Юнармейцы проведут «Уроки живой истории» в 50 школах 11 регионов России, на которых расскажут об Отечественной войне 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

«Уроки живой истории» разработаны по трем направлениям: «Отечественная война 1812 года», «Первая мировая война», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». За полгода — на такой срок рассчитана программа — 160 юнармейцев-наставников пройдут специальный курс обучения. Чтобы потом делиться опытом с ровесниками и из других городов», — сказал начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Роман Романенко.

Предполагается, что 150 исторических занятий пройдут в 50 школах. В пилотной программе заявлено 11 регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Омская, Свердловская, Челябинская области, Забайкальский край, Севастополь и Крым.

По самым скромным подсчетам, проект охватит больше девяти тысяч юнармейцев.

Сегодня движение «Юнармия» объединяет в своих рядах уже более 280 тысяч детей и подростков, увеличение участников за десять месяцев 2018 года составило 42%. Во всех российских регионах действуют более 11,5 тысячи юнармейских отрядов, созданы 1,8 тысячи местных отделений.

Основная задача движения – воспитание у молодых людей чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране, сохранение и развитие традиций. Юнармейцы принимают активное участие в поисковой работе, в мероприятиях по увековечиванию памяти павших защитников Родины, ритуалах по отданию воинских почестей. Помимо этого ребята занимаются начальной военной подготовкой, участвуют в военно-спортивных сборах, занимаются в кружках военно-патриотической направленности.