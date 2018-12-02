В Москве прошел финал армейского КВН на Кубок министра обороны

Победителем армейского КВН на Кубок министра обороны РФ стала женская команда «Секретное оружие» из филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева в городе Вольск. Финальная игра прошла в театре Российской армии.

Перед тем, как попасть в финал участники проходят отборочные туры, попадают только лучшие среди трех десятков команд со всей страны.

«Мы понимаем всю ответственность, но волнения никакого нет, потому что мы стоим на защите Родины и мы должны показать класс. Мы должны показать лицо сухопутных войск», - поделился своими впечатлениями перед младший сержант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского Станислав Ефремов.

Но главное, чтобы заулыбались зрители в зале, ведь это борьба за Кубок министра обороны, и конкуренция здесь нешуточная: летчики, моряки, десантники и артиллеристы.

Зарисовки про будни на Крайнем Севере, Новый год в воинской части или защиту Государственной тайны. «Армия, способная смеяться над собой - самая сильная» - девиз этих «веселых и находчивых».

Здесь все, как в привычном КВН - приветствие, визитка и музыкальный фристайл. За каждый из конкурсов команды высших военных учебных заведений могут получить максимум пять баллов. Оценивают выступление члены жюри - признанные КВНщики.

Александр Масляков сидит рядом с руководством Минобороны, а Михаил Галустян и Игорь Верник, по привычке, в жюри. Люди, которые прекрасно знают, как шутить и как оценивать юмор.

Самыми веселыми и находчивыми в итоге оказались девушки из команды «Секретное Оружие». Министр обороны Сергей Шойгу, уже по традиции, вручил команде-победительнице свою фуражку.

«Сегодня есть возможность показать, что у российской армии есть лица. Лица веселые, довольные, счастливые, умеющие и отдыхать, и воевать», - сказал Шойгу.

За пять лет существования Кубка министра обороны, в КВН приняли участие почти 3000 курсантов. Каждый раз финальные игры собирают полный зал зрителей, а на сцене - и лучших любителей пошутить и настоящих профессионалов, связавших свою жизнь с российской армией.