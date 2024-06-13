Более миллиона человек могут погибнуть в Газе от голода этим летом

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень. После обстрелов «Хезболлы», которые вызвали в Израиле пожары, - ЦАХАЛ ответил применением требушетов. Это средневековая катапульта, с помощью которой израильские военные устраивают возгорания в Ливане. Согласно прогнозам ООН, эскалация в ближневосточном регионе приведет к миллионам смертей и голоду. Есть надежда на план по перемирию, но сами стороны конфликта ведут себя противоречиво.

В лагерь Бурейдж, центральную часть сектора Газа, возвращаются палестинцы. Город-призрак, практически ни одного уцелевшего здания. Есть надежда на то, что ракеты сюда не полетят, в то время как в других провинциях обстрелы продолжаются.

Прогнозы ООН неутешительны: к середине июля более миллиона человек в секторе Газа столкнутся со смертью и голодом. Переломный момент конфликта требует срочного урегулирования. Несколько месяцев идут переговоры с участием внешних сил: Вашингтон в этой шахматной партии рассчитывает на политическую победу, публично демонстрируя свои посреднические усилия. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Катар на встречу с эмиром. Доха в палестино-израильском конфликте имеет большое влияние за счет успешного баланса между Западом и ХАМАС.

«Наша главная цель - положить конец войне и страданиям населения Газы, вернуть заложников. Только после достижения этих целей можно будет думать о том, что станет нашим новым приоритетом. Пока мы можем внести свой вклад в спасение большего количества жизней, мы не собираемся прекращать свою миссию по урегулированию кризиса», - заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

В беседе с премьер-министром Катара глава американской дипломатии озвучил план Вашингтона. В конце мая президент США раскрывает условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию. Эти базовые «три этапа» позже прорабатывались и в Каире: тогда ХАМАС сделку одобрили, а Израиль проигнорировали. Теперь же наоборот: после американо-израильских консультаций Блинкен сообщает о саботаже сделки со стороны ХАМАС.

«На столе лежала сделка, которая была практически идентична предложению ХАМАС от 6 мая. Сделка, за которой стоит весь мир, сделка, которую Израиль принял, и ХАМАС мог бы ответить одним словом "да". Вместо этого ХАМАС подождал почти две недели, а затем предложил новые изменения, некоторые из которых выходят за рамки ранее принятых позиций», - недоумевает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Первый этап соглашения подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск, обмен пленными и переговоры. Вторая фаза - освобождение всех заложников, включая военных, третий этап: восстановление сектора Газа. В ХАМАС позитивно отреагировали на новые правки, но внесли свои изменения: движение требует вывода израильских войск не только из населенных районов Газы, а со всей территории сектора. В Тель-Авиве это восприняли равносильно отказу от предложения.

На военном направлении Израиль удерживает преимущество, на треке политическом испытывает кризис. Шлейф международного давления тянется с Гаагского суда, который готовит ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Одновременно удар по авторитету премьер-министра наносят изнутри: в период особого положения экс-министр обороны, а ныне один из лидеров оппозиции, принял решение покинуть состав чрезвычайного правительства.

«К сожалению, Нетаньяху стоит на пути нашей истинной победы. Вот почему мы покидаем военный кабинет. С тяжелым, но открытым сердцем, мы посвящаем себя борьбе за будущее государства Израиль для наших будущих поколений. Самое разумное - пойти на выборы в конце этого катастрофического года, результатом которых станет создание нового правительства», - призвал израильский военный и политический деятель Бени Ганц.

Антидосье на Нетаньяху подготовили и на Западе. Совет по правам человека ООН докладывает - власти Израиля несут ответственность за преступления против человечности и военные преступления в Газе. Армию обороны Израиля внесли в черный список организации. Справедливости ради, в этом осуждают и Палестину, а точнее - террористические действия боевиков ХАМАС. Тель-Авив прорабатывает ответные меры.

Из самых жестких санкций - отказ в продлении виз сотрудникам ООН, работающим в Израиле, бойкот чиновников высокого ранга и высылка из страны всех структур организации. Под угрозой даже те, кто участвует в гуманитарных и спасательных миссиях.