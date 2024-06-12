МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На юге Ливана после удара Израиля погиб один из лидеров «Хезболлы»

Вместе с лидером «Хезболлы» погибли и получили ранения еще несколько человек.
Ян Брацкий 2024-06-12 01:22:54
© Фото: Ali Hashisho Xin Hua Global Look Press

В результате израильского удара на юге Ливана погиб лидер движения «Победа» в составе «Хезболлы» Абу Талиб. Инцидент произошел в городе Джойя в округе Тир.

По данным Al Arabia, Абу Талиб является самым высокопоставленным партийным чиновником, убитым с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что вместе с лидером «Хезболлы» погибли и пострадали еще несколько человек.

Атака ЦАХАЛ по югу Ливана могла стать ответом на удары «Хезболлы» 1 июня. Тогда представители группировки десять раз атаковали позиции Армии обороны Израиля. Били ракетами, в том числе и по израильским поселениям.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 