На юге Ливана после удара Израиля погиб один из лидеров «Хезболлы»

В результате израильского удара на юге Ливана погиб лидер движения «Победа» в составе «Хезболлы» Абу Талиб. Инцидент произошел в городе Джойя в округе Тир.

По данным Al Arabia, Абу Талиб является самым высокопоставленным партийным чиновником, убитым с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что вместе с лидером «Хезболлы» погибли и пострадали еще несколько человек.

Атака ЦАХАЛ по югу Ливана могла стать ответом на удары «Хезболлы» 1 июня. Тогда представители группировки десять раз атаковали позиции Армии обороны Израиля. Били ракетами, в том числе и по израильским поселениям.