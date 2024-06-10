Совбез ООН принял резолюцию США по разрешению конфликта в Газе

Совет безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Секторе газа. Ранее этот план предложил глава Белого дома Джо Байден.

«"За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась», - пишет РИА Новости.

Принятая резолюция по большей части повторяет предложения Израиля. Документ призывает представителей ХАМАС принять инициативу, которую «Израиль уже принял». Обе стороны конфликта должны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.

На первом этапе предполагается незамедлительное и полное прекращение огня, отвод подразделений ЦАХАЛ из населенных пунктов Газы, освобождение израильских заложников, обмен арестованных палестинцев.

Ранее стало известно о гибели более 200 человек из-за операции Израиля по освобождению заложников в Газе. Один из ударов пришелся по оживленному центральному рынку. Многие из убитых - женщины и дети, подтвердить точное количество жертв авиаудара невозможно.