Эксперт Кобяков: в секторе Газа сохраняется угроза массового голода

Угроза массового голода в секторе Газа продолжает существовать из-за вооруженных действий, об этом заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков.

«Сейчас практически все население сектора Газа находится в третьей-четвертой фазе отсутствия продовольственной безопасности и можно говорить о масштабном кризисе», - заявил Кобяков в интервью агентству РИА Новости.

Директор отделения ФАО уточнил, что сектор Газа является одной из горячих точек голода. На борьбу с продовольственным кризисом направлены силы гуманитарных агентств системы ООН.

Ранее прокурор МУС Карим Хан выступил против действий Израиля в секторе Газа. Он отметил, что применение голода в качестве средства ведения войны является «преступлениями против человечества».