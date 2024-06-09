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Эксперт Кобяков: в секторе Газа сохраняется угроза массового голода

Кризис продовольственной безопасности в секторе Газа сохраняется из-за длительных вооруженных действий.
Услада Дубинина 2024-06-09 16:07:16
© Фото: Mahmoud Zaki, XinHua, Globallookpress

Угроза массового голода в секторе Газа продолжает существовать из-за вооруженных действий, об этом заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков.

«Сейчас практически все население сектора Газа находится в третьей-четвертой фазе отсутствия продовольственной безопасности и можно говорить о масштабном кризисе», - заявил Кобяков в интервью агентству РИА Новости.

Директор отделения ФАО уточнил, что сектор Газа является одной из горячих точек голода. На борьбу с продовольственным кризисом направлены силы гуманитарных агентств системы ООН.

Ранее прокурор МУС Карим Хан выступил против действий Израиля в секторе Газа. Он отметил, что применение голода в качестве средства ведения войны является «преступлениями против человечества».

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Голод #Олег Кобяков
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