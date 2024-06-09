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Министр из военного кабмина Израиля вышел из правительства Нетаньяху

Ганц предложил премьер-министру Нетаньяху в скором времени назначить дату выборов.
Услада Дубинина 2024-06-09 22:07:55
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Министр Израиля Бени Ганц заявил о выходе своей политической партиии «Государственный лагерь» из чрезвычайного правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он рекомендовал премьер-министру назначить дату досрочных выборов.

«Нетаньягу мешает нам продвинуться к истинной победе. Именно поэтому мы покидаем чрезвычайное правительство сегодня с тяжелым сердцем, но с полной уверенностью», - приводит заявление Бени Ганца издание Reuters.

Ранее израильский министр заявил о намерениях уйти в отставку при условии, если Нетаньяху не утвердит план урегулирования в секторе Газа до 8 июня. Премьер-министр после заявления Ганца о выходе из правительства предложил другим политическим объединениям занять место партии «Государственный лагерь» в правительстве единства.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #нетаньяху #правительство
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