ХАМАС отказалось от плана Байдена по обмену заложниками

Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников на условиях президента США Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», - пишет агентство.

Со слов источника, представители движения поменяли «многие из основных и наиболее значимых параметров».

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Секторе газа. Документ предполагает вывод подразделений израильской армии из Газы и старт переговорного процесса по обмену заложниками и арестованными.

У России к данной резолюции осталась масса вопросов, отметил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. В ходе голосования Москва воздержалась. Блокировать документ не стали в знак поддержки арабского мира. По словам Небензи, разработанный США документ не содержит деталей и является «котом в мешке».