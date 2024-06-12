FT: кабмин Израиля обсуждает введение санкций против ООН

После того, как ООН внесла израильскую Армию обороны (ЦАХАЛ) в черный список наносящих вред детям, Израиль обсуждает ограничительные меры против организации. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, кабмин Израиля рассматривает санкции, подразумевающие постепенный или полный отказ в продлении виз сотрудникам ООН, бойкот чиновников высокого ранга, а также прекращение работы в стране и высылка всех миссий организации.

Уточняется, что решение еще не принято, но судьба организаций ООН вызывает у многих беспокойство, так как она участвует в гуманитарных операциях в секторе Газа. Имеется ввиду и детское агентство ЮНИСЕФ .

В ООН назвали ЦАХАЛ военной организацией, которая совершила преступления в отношении детей в зоне конфликта. В Израиле в свою очередь пригрозили последствиями для двусторонних отношений.