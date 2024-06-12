Хуситы и «Исламское сопротивление Ирака» совместно атаковали Израиль

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» провели вторую совместную с «Исламским сопротивлением Ирака» военную операцию против Израиля. Об этом сообщил военный представитель мятежников Яхья Сариа. Сообщается, что повстанцы атаковали цели в городах Ашдод и Хайфа.

«В ходе первой операции была атакована критически важная цель в городе Ашдод с помощью крылатых ракет. Результатом второй операции стала атака на важную цель в городе Хайфа с использованием нескольких беспилотников», - сообщает телеканал Al Masirah.

Обе операции выполнены успешно, цели достигнуты, уточнил представитель движения Яхья Сариа.

Ранее Центральное командование ВС США заявило об атаке йеменскими хуситами двух судов в Аденском заливе. Оба корабля получили повреждения. Уточняется, что хуситы атаковали их противокорабельными ракетами.

Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать любые корабли, связанные с Израилем в Красном море и Аденском заливе из-за проводимой ЦАХАЛ операции в Секторе газа. США и Великобритания в ответ начали наносить удары по военной инфраструктуре хуситов.