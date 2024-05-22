Европа и США неоднозначно отреагировали на решение МУС об аресте Нетаньяху

Ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС раскололо международное общество. Вместо судьи вопрос, можно ли арестовать представителей Израиля, вопрос решают политики. Лидеры ряда стран высказались категорически против и назвали этот арест неприемлемым. В США заявили, что будут работать над надлежащим ответом на совершенно неверные решения суда по Израилю, и отметили, что не видят геноцида в действиях ЦАХАЛ в Газе.

Один удар, и часть жилого квартала в секторе Газа стерта. Под обстрелом - гражданские. Едва разрушения попадают в объектив камеры, все это моментально облетает мировые соцсети. За дело взялась Гаага: прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подготовил ордер на арест трех лидеров ХАМАС и на участников второй стороны конфликта.

«Согласно собранным доказательствам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут уголовную ответственность за преступления, совершенные на территории Палестинского государства по крайней мере с 8 октября 2023 года: применение голода в качестве средства ведения войны, жестокое обращение с людьми, умышленные убийства, целенаправленные нападения на мирных жителей и другие преступления против человечности», - объявил Карим Хан.

Тель-Авив новость шокировала: израильский МИД готовит кризисный штаб для противодействия Гаагскому суду. Нетаньяху поспешил назвать позицию прокурора «искаженной реальностью» и в корне отвергает обвинения.

«Именно так и выглядит новый антисемитизм. Он перекочевал из кампусов западных университетов в Гаагский суд. Это позор! Граждане Израиля, я обещаю вам: они не смогут связать нам руки!», - заявил он.

Израиль планирует заручиться поддержкой коллег из ведущих стран - откликнулись пока только Штаты. Там, конечно, тоже в замешательстве. Ордер на арест Нетаньяху ставит американского президента в дипломатический тупик, и все же президент США Джо Байден не признает геноцид в Газе, сама идея арестовать изральского премьера-министра для главы Белого Дома возмутительна.

«Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», - подчеркивает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Республиканцы нижней палаты Конгресса США предложили в случае выдачи ордера на арест Нетаньху подготовить ответные меры. Однажды Вашингтон уже применял карательные меры против МУС, опасаясь рассмотрения дел о преступлениях американских военных в Афганистане. В итоге США вышли сухими из воды, а входить в юрисдикцию римского статута так и не стали.

В Кремле ситуацию, связанную с готовностью США использовать санкции в адрес МУС, назвали любопытной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время МИД Франции, вопреки позиции Вашингтона, поддержал решение суда. Ведомство высказалось за «борьбу с безнаказанностью» со стороны МУС.