Половина седьмого утра, 17 декабря. Жилой комплекс на юго-востоке Москвы сотрясает мощный взрыв. Он произошел, когда из подъезда выходили двое мужчин. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов направлялись к служебному автомобилю.

Взрыв был такой силы, что выбило стекла на верхних этажах соседнего дома. Рядом с местом трагедии обнаружили электросамокат и припаркованный автомобиль службы каршеринга. У лобового стекла была видеокамера, через которую следили за подъездом.

«Съемка с нее транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие», - заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Это был теракт в прямом эфире, который смотрели в СБУ. Вечером того же дня задержали его исполнителя. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. В столице подрабатывал в чайхане.

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, купил самокат, через несколько месяцев приехали вещи для бомбы», - рассказал в ходе допроса Курбанов.

Как на него вышли кураторы СБУ - не сообщается. По их совету он пытался запутать следы: менял хостелы и переодевался по несколько раз в день. Утром 17 декабря Курбанов и привел в действие взрывное устройство. За это одноразовому террористу много что пообещали. Но только на словах. Платить, конечно, никто не собирался. Схема, отработанная еще во время теракта в Крокусе.

Когда сняли оцепление, к подъезду, где жил генерал, стали приносить цветы. Многие из тех, кто приносит цветы к подъезду, лично генерала Кириллова не знали, но были в курсе чем он занимался. Все-таки это был один из узнаваемых, медийных военачальников. Который разоблачал страны НАТО и их украинских пособников, когда те применяли химоружие, или разворачивали биолаборатории. Его правда была сильно неудобна Западу.

На своих брифингах Игорь Кириллов публично и с доказательствами приводил страшные данные и рассказывал о находках, которые делают наши военные в освобожденных городах и поселках. В подвале разрушенного дома в Авдеевке обнаружили помещение с лабораторным оборудованием. Смывы с него показали наличие цианистого натрия, синильной кислоты и других реактивов, что в сочетании смертельно опасны. Боевики испытывали все это в том числе и на мирных жителях.

«По показаниям очевидцев, у пострадавших сельских жителей наблюдаются характерные для синильной кислоты симптомы поражения: затруднение дыхания, рвота и привкус горького миндаля», - заявил Кириллов на брифинге.

А в освобожденном Рубежном на людях тестировали препараты американского и британского производства, не прошедшие испытания в этих странах. А образцы крови подопытных отправлялись за границу. Сбором биоматериала того или иного этноса запад занимался давно. Последнее время сильно интересовался славянским геномом.

«В институт тропической медицины имени Бернарда Нохта, Гамбург, была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся к славянскому этносу. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биогентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», - заявил Кириллов.

А обнаруженная российскими войсками ветеринарная лаборатория в Мариуполе занималась изучением болезней, не свойственным животным: брюшного тифа, гангрены, холеры. В таких экспериментах животные рассматриваются как разносчики инфекций. Не зря биологи проявляли к дикой природе нездоровый интерес: смотрели пути миграции кабанов, птиц и насекомых. Изучались места, где они могут останавливаться на отдых, охотиться или гнездоваться.

«Стали известны подробности проекта ЮПИ-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла», - заявил Кириллов.

Впрочем, киевский режим испытывал препараты и на своих солдатах. Недаром военные медики находили в их крови антитела к болезням, которые изучались в секретных лабораториях: гепатиту А, лихорадке Западного Нила. Ну и следы психотропов.

«В отношении военнослужащих Украины проводились эксперименты и использовались в том числе наркосодержащие психотропные препараты для повышения их агрессивных качеств. И те чудовищные преступления, которые совершаются представителями ВСУ, нацистскими группировками, в полной мере это подтверждают», - заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Казалось бы, Игорь Кириллов, для террористов не совсем очевидная цель: он не находился на линии соприкосновения, его войска не штурмуют окопы, их задача - защищать военных и население от оружия массового поражения и выявлять факты его применения. Но именно этим он и был опасен для киевского режима и его хозяевам на Западе. Примечательно, что за день до убийства Игоря Кириллова СБУ возбудила против него дело, якобы за применение химоружия против ВСУ. А после теракта тут же взяла за него ответственность.

«Всему этому Кириллов давал убедительную аргументацию, состоящую из фактов. Он служил бесстрашно, защищал свою Родину. За спинами не прятался. Он стал настоящей "костью в горле" для разномастных русофобов на Западе», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Показательна реакция западной прессы, которая просто смаковала теракт. Британская Times и вовсе попыталась оправдать действия террористов.

«Это убийство - точечный удар по агрессору. Не было никаких шансов, что Кириллов предстанет перед судом и его целенаправленное убийство не причинившее вреда ни одному гражданскому лицу, в высшей степени оправдано», - пишет британская газета.

По версии редакции, убийство Кириллова для Украины - законный акт обороны.

«То, что они пытаются оправдать этот теракт, это и есть свидетельство того, что они за этим и стоят, может и спланировали. Для англичан это вполне себе типично. А вторая причина, к сожалению. Состоит в том, что они чувствуют себя в полной безопасности», - заявил политолог Сергей Михеев.

Издательство Guardian, тоже британское, и вовсе попыталось пошутить на тему теракта. С умыслом или нет, преступление автор статьи назвал «внесудебным правосудием».

«Изощренное убийство Кириллова во вторник будет праздноваться в Киеве как хрестоматийный успех. Официальное название СБУ — Служба безопасности Украины. Теперь ее в шутку называют "службой бога", что на украинском означает игру слов от аббревиатуры СБУ. Агентство закрепило за собой репутацию организации, которая вершит собственную форму жестокого внесудебного правосудия. Это внезапная и быстрая форма мести, словно спускающаяся с небес», - пишет британская газета.

Лондон накачивал Украину вооружением и готовил ее солдат задолго до спецоперации, сразу после Евромайдана. Британия планировала там построить две военно-морские базы: в Бердянске и Очакове, откуда хорошо держать под прицелом Крым и все Азовское побережье России. Но планы Лондона были сорваны в Москве и обида на это понятна. Так же наша страна на протяжении веков не давала британской короне завоевать мировое господство. И все отношение к нашей стране в вопросе британского журналиста к своему премьеру.

«Мы должны способствовать сильнейшей позиции Украины, мы должны убедиться, что у них есть все возможности, которые им нужны, мы должны поддерживать Украину в том, что она делает», - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Американский журналист британского происхождения Кир Симмонс, когда обращался к Владимир у Путину во время подведения «Итогов года», назвал теракт покушением.

«Вы сказали "покушение". Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан Российской Федерации», - заявил Путин.

Это уже не первый теракт, устроенный Киевом. Была убита Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский, совершено покушение на писателя Захара Прилепина и взрыв на Крымском мосту. Теперь - российский генерал. Вместе с нашими учеными он считал биологическое оружие страшнее атомной бомбы. Впрочем, Зеленский не раз заявлял о своих ядерных амбициях. И Игорь Кириллов всегда раскрывал намерения кровавого комика.

«Применение грязного ядерного боеприпаса Кириллов вскрыл, когда началась спецоперация, что на территории Чернобыля, чтобы не фонило, они уже проводили такие эксперименты и собирали боеприпасы», - заявил бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Чернобыльская зона отчуждения могла быть маскировкой при производстве «грязной бомбы», работы над которой там просто не заметят. О ее создании заявил именно Игорь Кириллов.

«Несмотря на отсутствие технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу". Для создания подобных устройств может быть использовано отработанное ядерное топливо, промышленные радиоактивные источники», - заявил Кириллов.

Готовя провокации с химоружием или радиоактивными веществами, киевский режим планировал обвинить во всем Россию, что сразу бы подхватил Запад, и это послужило бы поводом для новых санкций или сфабрикованных дел. Игорь Кириллов всегда работал на упреждение, связывал провокаторам руки.

Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. «Золотую звезду» семье генерала передал министр обороны. Похоронили Игоря Кириллова на мемориальном кладбище со всеми воинскими почестями.