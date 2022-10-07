В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Конфликт накаляется: почему спецслужбы США обвинили власти Украины в убийстве Дугиной

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
01:00 07.10.2022
Накануне New York Times опубликовал статью, в которой называются причастные к трагедии, которая произошла 20 августа.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев , РИА Новости
Читайте нас на:

В США вдруг признали, что за смертью российской журналистки Дарьи Дугиной может стоять Киев. Причем, официальный. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. 

Кто конкретно санкционировал убийство, издание не сообщает, но делает акцент на том, что в Вашингтоне о нем не знали, иначе попытались бы предотвратить. Что означает такой неожиданный разворот, и как на него отреагировали в Москве.

Когда на страницах крупнейших печатных изданий вроде New York Times появляются откровения американских спецслужб, это значит лишь одно. В отсутствии привычных каналов связи кому-то важно донести до Москвы, что к произошедшему 20 августа на Минском шоссе Вашингтон не имеет никакого отношения. И вообще, всячески осуждает поступок Киева, который до сих пор как мог отрицал свою вину.

Страны традиционно не обсуждают секретные операции других стран, опасаясь раскрытия своих собственных операций. Но некоторые американские официальные лица считают крайне важным пресечь то, что они считают опасным авантюризмом, особенно политические убийства.

О том, что следы организаторов теракта, в результате которого погибла журналистка и дочь известного российского философа Александра Дугина, Дарья, ведут на Украину, в российском СК заявили практически сразу. По камерам видеонаблюдения установили имена предполагаемых преступников и отследили маршруты передвижения их машин. И вот теперь это же по сути публично признает и Вашингтон, которого трудно заподозрить в симпатиях к России.

У американской разведки нет сведений, был ли причастен к этому лично Владимир Зеленский. Но в том, что Пентагон не всегда знает о возможных целях Украины, в статье говорится напрямую. Ее автор подчеркивает, что США на протяжении всего конфликта избегали прямого столкновения с Москвой и именно поэтому запрещали украинцам использовать поставляемое странами Запада оружие для ударов по территории России. Сейчас, когда конфликт вот-вот рискует перейти совсем в другую стадию, важно предотвратить дальнейшую эскалацию.

При этом Вашингтон уже стал прямым участником конфликта. И решение о передаче Украине четырех реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудий и 200 бронемашин на общую сумму 625 миллионов долларов вряд ли будет способствовать деэскалации. Однако США по-прежнему воздерживаются от поставок Киеву ракет с радиусом действия до 300 километров. Хотя на Украине взамен этого даже обещали предоставить Пентагону право вето при выборе целей.

Создание миссии по оказанию военной помощи Украине, включая тренировочные базы, решение об этом может быть принято уже на следующем заседании министров иностранных дел ЕС в середине октября, также закрепит за Евросоюзом статус участник конфликта. Об этом заявила на еженедельном брифинге Мария Захарова. Она прокомментировала и пост Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Жозеп Боррель заявил, что привержен дипломатическому решению конфликта, если позволят обстоятельства.

О готовности к переговорам с Украиной - за исключением судьбы новых российских территорий - на прошлой неделе заявил президент РФ Владимир Путин. А в Индонезии на саммите парламентов G20 в ответ на выступление представителя Рады к возобновлению мирных переговоров призвала и Валентина Матвиенко.

Второй раз на этой неделе в поддержку позиции России выступил и американский миллиардер Илон Маск. В ответ сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования, предприниматель выложил карту голосования на парламентских выборах в 2012 году, где восточные регионы Украины поддержали политику сближения с Россией. Пользователи соцсетей тут же обвинили Маск в лицемерии и лукавстве. Напомнив о том, что переданные Украине спутники Starlink были оплачены из кармана американских налогоплательщиков.

Та же New York Times также пишет о росте частных поставок вооружений. Администрация Джо Байдена это поддерживает: государственные запасы серьезно истощены. Вот только в чьих руках окажется этот арсенал, сегодня с уверенностью не скажет никто.

Ранее в МИД РФ заявили, что поставки США вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте столкновения России и НАТО. Как отметили в дипведомстве, Соединенные Штаты наращивают накачку Киева оружием, предоставляют военным свои разведданные и обеспечивают прямое участие боевиков и советников в конфликте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:40 В стране и мире
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Эрдоганом
21:47 В стране и мире
Видео
Остовы машин: новые кадры с места поджога у башни «Федерация» в центре Москвы
21:21 В стране и мире
В МИД РФ оценили призыв Зеленского нанести «превентивный» ядерный удар по РФ
20:38 В стране и мире
Видео
ВСУ ракетами РСЗО HIMARS разрушили здание школы-интерната в Херсоне
22:17 В стране и мире
Видео
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл крупнейший спортивный кинофестиваль в СНГ и Восточной Европе
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.