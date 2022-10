В стране и мире Конфликт накаляется: почему спецслужбы США обвинили власти Украины в убийстве Дугиной Виктория Ивашечкина Константин Коковешников Накануне New York Times опубликовал статью, в которой называются причастные к трагедии, которая произошла 20 августа. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев , РИА Новости Читайте нас на: В США вдруг признали, что за смертью российской журналистки Дарьи Дугиной может стоять Киев. Причем, официальный. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. Кто конкретно санкционировал убийство, издание не сообщает, но делает акцент на том, что в Вашингтоне о нем не знали, иначе попытались бы предотвратить. Что означает такой неожиданный разворот, и как на него отреагировали в Москве. Когда на страницах крупнейших печатных изданий вроде New York Times появляются откровения американских спецслужб, это значит лишь одно. В отсутствии привычных каналов связи кому-то важно донести до Москвы, что к произошедшему 20 августа на Минском шоссе Вашингтон не имеет никакого отношения. И вообще, всячески осуждает поступок Киева, который до сих пор как мог отрицал свою вину. Страны традиционно не обсуждают секретные операции других стран, опасаясь раскрытия своих собственных операций. Но некоторые американские официальные лица считают крайне важным пресечь то, что они считают опасным авантюризмом, особенно политические убийства. О том, что следы организаторов теракта, в результате которого погибла журналистка и дочь известного российского философа Александра Дугина, Дарья, ведут на Украину, в российском СК заявили практически сразу. По камерам видеонаблюдения установили имена предполагаемых преступников и отследили маршруты передвижения их машин. И вот теперь это же по сути публично признает и Вашингтон, которого трудно заподозрить в симпатиях к России. У американской разведки нет сведений, был ли причастен к этому лично Владимир Зеленский. Но в том, что Пентагон не всегда знает о возможных целях Украины, в статье говорится напрямую. Ее автор подчеркивает, что США на протяжении всего конфликта избегали прямого столкновения с Москвой и именно поэтому запрещали украинцам использовать поставляемое странами Запада оружие для ударов по территории России. Сейчас, когда конфликт вот-вот рискует перейти совсем в другую стадию, важно предотвратить дальнейшую эскалацию. При этом Вашингтон уже стал прямым участником конфликта. И решение о передаче Украине четырех реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудий и 200 бронемашин на общую сумму 625 миллионов долларов вряд ли будет способствовать деэскалации. Однако США по-прежнему воздерживаются от поставок Киеву ракет с радиусом действия до 300 километров. Хотя на Украине взамен этого даже обещали предоставить Пентагону право вето при выборе целей. Создание миссии по оказанию военной помощи Украине, включая тренировочные базы, решение об этом может быть принято уже на следующем заседании министров иностранных дел ЕС в середине октября, также закрепит за Евросоюзом статус участник конфликта. Об этом заявила на еженедельном брифинге Мария Захарова. Она прокомментировала и пост Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Жозеп Боррель заявил, что привержен дипломатическому решению конфликта, если позволят обстоятельства. О готовности к переговорам с Украиной - за исключением судьбы новых российских территорий - на прошлой неделе заявил президент РФ Владимир Путин. А в Индонезии на саммите парламентов G20 в ответ на выступление представителя Рады к возобновлению мирных переговоров призвала и Валентина Матвиенко. Второй раз на этой неделе в поддержку позиции России выступил и американский миллиардер Илон Маск. В ответ сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования, предприниматель выложил карту голосования на парламентских выборах в 2012 году, где восточные регионы Украины поддержали политику сближения с Россией. Пользователи соцсетей тут же обвинили Маск в лицемерии и лукавстве. Напомнив о том, что переданные Украине спутники Starlink были оплачены из кармана американских налогоплательщиков. Та же New York Times также пишет о росте частных поставок вооружений. Администрация Джо Байдена это поддерживает: государственные запасы серьезно истощены. Вот только в чьих руках окажется этот арсенал, сегодня с уверенностью не скажет никто. Ранее в МИД РФ заявили, что поставки США вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте столкновения России и НАТО. Как отметили в дипведомстве, Соединенные Штаты наращивают накачку Киева оружием, предоставляют военным свои разведданные и обеспечивают прямое участие боевиков и советников в конфликте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика