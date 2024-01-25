Самый суровый приговор в истории РФ: террористка Трепова* получила 27 лет

В суд Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов) доставляют за два часа до оглашения приговора. К автозаку устремляются фотографы. Но путь им преграждают бойцы ОМОН. Меры безопасности повышены. На входе служебная собака проверяет на взрывчатку все сумки, рюкзаки и даже телекамеры.

В зале суда под конвоем Трепова* появляется в яркой кофте, с несколько наивным для такого случая рисунком. Видно, что она напряжена. На вопросы многочисленных журналистов не реагирует.

С первого заседания по уголовному делу Дарьи Треповой* в Западном окружном военном суде прошло ровно 2 месяца и 10 дней. Для такого резонансного процесса с десятками потерпевших и множеством свидетелей это небольшой срок. Но этого времени хватило коллегии судей, чтобы вынести свое решение.

Оглашение приговора проходит в закрытом режиме, без телекамер. 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима - это самое суровое наказание в истории современной России, которое назначали женщине-подсудимой. Трепову* признали виновной сразу по трем статьям: подделка документов, незаконный оборот взрывчатых веществ и теракт.

«Честно говоря, я думала, что будет меньше. Но заслуженно, считаю, что заслуженно. Дело в том, что поскольку она действовала сознательно, последовательно и на любом этапе могла это прервать, погиб человек, столько людей осталось инвалидами», - говорит пострадавшая при теракте Алиса.

Многие потерпевшие по делу о взрыве в кафе на Университетской набережной 2 апреля прошлого года пришли на оглашение приговора в одинаковых худи с надписью: «Всем всего светлого и ясного». Этой фразой блогер, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, всегда заканчивал свои ролики.

Трепова* пришла на творческую встречу Максима Фомина в кафе на Васильевском острове. Почти сразу после того как она подарила ему статуэтку, сработало взрывное устройство. Военкор погиб на месте. Позже следствие выяснит: девушка действовала по прямому указанию кураторов из Киева. К теракту готовилась. Дважды приходила на творческие встречи Максима Фомина в Москве и Омске, чтобы втереться в доверие. После взрыва действовала хладнокровно и четко. Пыталась изменить внешность. В тот же день после теракта должна была улететь из России. Даже были билеты на руках. Но что-то пошло не так.

«У нее будет время осознать до конца, что она совершила, что с ней произошло. Наверное, это поможет тем, кто готов пойти на такой же шаг, остановиться вовремя и не совершать подобных поступков», - говорит другой пострадавший.

Сразу после взрыва Геннадия увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему провели несколько операций. Врачам пришлось делать трепанацию черепа и устанавливать титановую пластину. Потерпевшие подали к Треповой* многомиллионные иски по компенсации морального вреда. И суд их удовлетворил.

Защита намерена обжаловать приговор. А вот к выплате компенсаций Трепова* готова. Правда, не понятно, как это технически возможно. Трепова* внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, ее счета заблокированы.

«Она говорила, что тем потерпевшим, которые понесли физические страдания, она готова в частном порядке возмещать ущерб. Ну если у нее будут для этого соответствующие финансовые средства. Люди в колонии работают, и с той зарплаты, которую они там получают, автоматически будет удерживаться эта сумма», - сказал адвокат террористки Даниил Берман.

Второго подсудимого, Дмитрия Касинцева, который в своей квартире укрывал Трепову* после теракта, взяли под стражу в зале суда. Он получил 1 год и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.