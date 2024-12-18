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ФСБ показала кадры допроса задержанного по подозрению в убийстве Кириллова

Силовики показали допрос жителя Узбекистана, который подозревается в совершении теракта, в котором погиб генерал-лейтенант Кириллов.
Марина Крижановская 2024-12-18 10:12:12
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

ЦОС ФСБ России показал кадры допроса гражданина Республики Узбекистан, которого задержали по подозрению в совершении теракта у дома на Рязанском проспекте, где проживал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На записи мужчина говорит, что прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины.

«Я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы. Я приехал, а потом купил самокат», - заявил подозреваемый.

Затем через несколько месяцев поступили компоненты для будущей бомбы, которые он тоже получил. После чего он все подготовил и установил рядом с домом, где проживал генерал Кириллов.

«И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку», - признался мужчина.

На вопрос, почему он решился на такое преступление, житель Узбекистана ответил, что ему предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

Прежде в СК РФ заявили, что подозреваемый установил в арендованном автомобиле камеру видеонаблюдения. Запись с установленной у подъезда дома, в котором жил начальник войск РХБЗ, камеры транслировалась в Днепропетровск.

Напомним, в седьмом часу утра 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв. Позже стало известно, что во время него погиб высокопоставленный генерал ВС РФ Игорь Кириллов, который с начала спецоперации освещал деятельность биолабораторий США на Украине и подготовку Киевом «грязной» бомбы.

К вечеру того же дня американская газета сообщила, что спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова.

#Теракт #игорь кириллов #Узбекистан #СК РФ #Начальник войск РХБЗ ВС РФ #исполнитель убийства
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