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Люди приносят цветы к дому начальника войск РХБЗ Кириллова

«Звезда» показала обстановку у подъезда дома. где 17 декабря во время теракта погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.
Марина Крижановская 2024-12-18 08:43:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Неравнодушные люди приносят гвоздики к месту гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Корреспондент «Звезды» побывал у дома жилого комплекса SREDA на Рязанском проспекте в Москве.

В настоящее время подъезд, где произошел взрыв, огорожен. Выбитые ударной волной окна и стеклянные двери закрыли фанерой.

Напомним, ранним утром 17 декабря в доме на юго-востоке Москвы произошел мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что сначала услышали похожий на детонацию звук, потом увидели тела двух мужчин. Одним из них был известный генерал-лейтенант Игорь Кириллов, второй - его помощник, который приехал за начальником, чтобы отвезти его на работу.

Следствие установило, что в припаркованный у подъезда самокат было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно, наблюдая за подъездом через камеру. Она находилась в рядом стоящем автомобиле сервиса каршеринга.

Позже американская газета The New York Times сообщила, что ответственность за убийство Кириллова взяли спецслужбы Украины. Анонимный источник указал, что СБУ (Служба безопасности Украины) рассматривала генерала как законную цель, также подтвердив детали происшествия, которые сообщила Россия.

Игорь Кириллов известен разоблачительными брифингами, во время которых мир узнал о работе на Украине множества американских биолабораторий, о разработке в них биологического оружия, о различных опытах над людьми, а также о химическом оружии и создания Украиной «грязной» бомбы - через Польшу и Румынию туда тоннами ввозили опасные химические вещества.

#в стране и мире #игорь кириллов #рязанский проспект #Начальник войск РХБЗ ВС РФ #несут цветы
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