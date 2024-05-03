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Крымский мост в 2022 году взорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила

Основу взрывчатки составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо.
Максим Крюков 2024-05-03 09:16:15
© Фото: vk.com, crimeabadnews, Global Look Press

Для совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года применили самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом свидетельствуют результаты взрывотехнической экспертизы, которая была проведена в ходе расследования уголовного дела, пишет газета «Коммерсантъ».

Специалисты заключили, что основой бомбы было спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, которое содержало перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы. При этом оболочкой СВУ стал плотный слой пленки толщиной 0,1 миллиметра. Устройство сдетонировало от взрыва пластита, который сработал от сигнала GPS-навигатора «в момент прохождения заранее заданной точки маршрута».

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ пришли к выводу, что организатором преступления был председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. По версии следствия, он руководил террористической группой с момента своего назначения на должность первого замглавы ведомства в марте 2022 года.

В конце марта МИД РФ потребовал от Киева немедленно арестовать и выдать всех причастных к терактам лиц, в том числе Василия Малюка, который 25 марта признал участие в организации подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, а также раскрыл детали подготовки других террористических актов на территории России. Свой запрос российское внешнеполитическое ведомство подкрепило требованиями Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

#Теракт #бомба #СВУ #Крымский мост #взрывчатка #подрыв #тротил
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