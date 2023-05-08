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Украинские спецслужбы, мины и куропатки: что известно о подрыве автомобиля Захара Прилепина

Олег Лавров
Вероника Волосунова
10:57 08.05.2023
В результате теракта у писателя Захара Прилепина сломаны обе ноги, имеется минно-взрывная травма и контузия обоих легких.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Захара Прилепина вывели из медикаментозной комы, а полиция разыскивает подельников подозреваемого во взрыве автомобиля Александра Пермякова, который уже признался, что пытался убить писателя по заказу украинских спецслужб.  

Состояние стабильное, настроение бодрое - такврачи характеризуют самочувствие писателя и политика Захара Прилепина. Выйдя из медикаментозного сна, в который его ввели для скорейшего выздоровления, писатель опубликовал первое сообщение.

«Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», - написал он.

Прилепин находится в областной клинической больнице имени Семашко, где ему сделали операцию по фиксации переломов. Помимо ранения ног, у него минно-взрывная травма и контузия обоих легких.

Покушение, позже переквалифицируемое следственным комитетом в теракт, произошло недалеко от дачи, где Прилепин проводит большую часть времени. Это центр Керженского заповедника.

За рулем автомобиля был Александр Шубина, луганский ополченец, перешедший служить в батальон Прилепина в 2016-м. Знакомый с ними военкор Есеналиев назвал случившиеся предназначением Шубина. Он не единожды спасал Прилепина, а теперь ценой собственной жизни.

От дома Захара Прилепина до места покушения менее километра. Местные жители говорят, что на протяжении последней недели писатель жил здесь, регулярно куда-то выезжая.

На видео, снятом через несколько минут после покушения, рядом видна полутораметровая воронка. В автомобиль было заложено две мины. Если бы исполнитель взорвал и вторую - погибли бы все. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой, заявил писатель.

За пять минут до взрыва в автомобиле была дочь Прелепина, ее высадили. По фотографии, сделанной сразу после теракта, видно, как Прилепина держит за руку местный житель. Под головой у него подушка, рядом бутылка с водой. До приезда врачей он оставался в сознании.  

«У него одна нога двигалась, вторая была, как тряпка. Очень сильно повредили, а так стонал и что-то лепетал», - рассказала Мария, очевидец.

Одного из подозреваемых во взрыве автомобиля задержали по горячим следам в ходе операции «перехват». Им оказался 30-летний Александр Пермяков. При себе у него нашли Российский и Украинский паспорта. В ходе допроса Пермяков признался, что взрывное устройство привел в действие дистанционно. Действовал он по заданию украинских спецслужб.

«В 2018 был завербован украинскими спецслужбами. В 2022 заехал на территорию РФ с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства - дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», - рассказал подозреваемый Пермяков.

Его задержали возле деревни Козлово в соседнем Семеновском городском округе. От поселка Пионерский до этого населенного пункта почти 12 километров.

«Вызвал данный человек у нас подозрения. Изначально говорил вещи, которые не являются действительностью. Что на пруду ловил куропаток, на данном участке озера не было, куропаток в соответствии тоже не было», -  добавил участковый уполномоченный полиции по Семеновскому городскому округу Дмитрий Воеводин.

В ходе допроса спецслужбы установили адреса, где проживают подельники задержанного Пермякова. В их квартирах в Москве и области проходят обыски.

В результате теракта часть автомобиля Прилепина была полностью уничтожена. Покушение произошло в 10 часов утра. Сейчас территория оцеплена, ведутся следственные действия.

Сегодня подозреваемого в подрыве машины Прилепина доставили в суд. Заседание будет проходить в закрытом режиме. 

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