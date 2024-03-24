Хроника ада: как развивались события страшной ночи на 23 марта в «Крокусе»

С первых минут атаки, когда появились кадры того, как изверги с автоматами заходят в холл концертного зала и хладнокровно, в упор расстреливают всех подряд, стало понятно, что жертв будет очень много. Потом начался пожар, угарный газ заполнил здание, и спастись стало еще сложнее. А когда спустя несколько часов после того как огонь был локализован и внутрь смогли зайти спасатели, открылось самое страшное. Люди, пытаясь спастись, бежали по эвакуационным лестницам, прятались в туалетах и задыхались от угарного газа. Погибших находили целыми семьями, в обнимку. Матери прикрывали и обнимали своих детей.

К этому часу известно уже о 137 погибших. Раненых - 180. И это уже больше, чем погибших во время теракта на Дубровке осенью 2002 года, когда террористы захватили концертный зал так же, во время спектакля.

Все эти дни люди по всей стране несут цвет и зажигают свечи у стихийных мемориалов. В России сегодня день траура. Отменены все развлекательные мероприятия, концерты и спектакли. Все электронные рекламные щиты в Москве и Петербурге окрасились в черный, траурный цвет.

Пятница, вечер. Это самые первые секунды теракта. Вооруженные боевики выбегают из белого «Рено» у «Крокус Сити холла» и с ходу открывают огонь по центральному входу.

А это уже холл развлекательного комплекса. Террористы ведут себя вальяжно, все без масок, лица не прячут, с хладнокровным спокойствием в упор расстреливают всех на пути - и охранников, и зрителей.

Люди в ужасе бросаются бежать. Крики и хаос. По ним вдогонку открывают огонь. Кто-то выбивает стекла, кто-то прячется за мебелью.

Группа террористов начала атаку в 8 вечера. В это время люди собрались на концерт группы «Пикник». Нападение произошло буквально за 10 минут до начала, когда все зрители были уже в сборе. В «Крокус» приехали тысячи людей, почти все билеты были распроданы. Приходили целыми семьями, и когда началась стрельба, в жуткой давке пытались не потерять друг друга.

Огонь не прекращался. Террористы быстро меняли магазины и хорошо ориентировались. Это был тщательно спланированный акт. Один из преступников был без оружия. Возможно, он и координировал, куда нужно идти: прямиком в большой зал - туда, где должно было быть выступление. Чтобы остаться в живых, люди прятались между рядами за сиденьями. Очередь из автоматов Калашникова гремела над головами.

Для поджога здания террористы разлили горючее. Кровля здания почти сразу же вспыхнула. Черные клубы дыма заволокли весь район.

Огонь распространяется просто моментально. В 10 часов вечера верхний этаж «Крокус Сити холла» уже полностью сгорел, известно о 40 погибших. В здании до сих пор остаются люди.

Буквально с каждым часом количество погибших и раненых увеличивалось. С одной стороны людей ждали пули, с другой - огонь и дымовая ловушка.

В половине двенадцатого ночи раненых увозят в больницы, на МКАДе вереница из карет скорой помощи, а полыхающий «Крокус» продолжают тушить с воздуха.

Даже в таком аду люди помогали друг другу. Они бросались на помощь пострадавшим и не боялись с голыми руками пойти на террориста. Один из зрителей сумел отнять оружие у нападавшего. Благодаря ему десятки людей смогли спастись. Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил представить этого человека к награде. И это не единственная история мужества. Обычный школьник, который подрабатывал в гардеробе, вывел из здания больше 100 человек. Увидев, как люди бегут в тупик, 15-летний Ислам начал руководить эвакуацией.

Хронику страшных событий ночи с 22 на 23 марта в «Крокус Сити холле» смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».