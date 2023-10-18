Президент Палестины назвал удар по больнице в Газе «военной резней»

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Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа со стороны Армии обороны Израиля является «военной резней». Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, который также призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций осудить обстрел медучреждения.

«Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе… Мы призываем Совет безопасности ООН осудить действия Израиля», - сказал он в видеообращении.

Спустя несколько часов после атаки на госпиталь стало известно, что в результате трагедии погибли около 600 человек. При этом 900 человек получили ранения различной степени тяжести. Палестинские СМИ сообщили, что среди пострадавших большое количество детей. Вероятно, в ближайшее время число раненых будет расти.

После случившегося Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание Совбеза ООН, ВОЗ решительно осудила удар по медучреждению, а США призвали Израиль соблюдать законы войны.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не бомбил больницу в секторе Газа, это «дело рук террористов». По информации телеканала i24, первоначальное расследование Армии обороны Израиля показало, что взрыв в госпитале был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС. Лидер палестинского движения Исмаил Хания обвинил США в военных преступлениях Израиля в секторе Газа. По его словам, Вашингтон, неограниченно прикрывая Тель-Авив, позволяет ему совершать массовые убийства на территории анклава.