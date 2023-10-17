В стране и мире Палестино-израильский конфликт Израильская армия допускает, что в больницу в Газе попала ракета ХАМАС Владимир Рубанов ЦАХАЛ проводит расследование происшествия, говорится в сообщении. © Фото: Тарек Алиян, РИА Новости Читайте нас на: Первоначальное расследование армии обороны Израиля показало, что взрыв в больнице в Газе был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС, сообщил израильский телеканал i24. ЦАХАЛ проводит расследование после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа, говорится в сообщении. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что по больнице Аль-Ахли был нанесен удар. По предварительным данным, порядка 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Экспертное мнение и аналитика