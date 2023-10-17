Израильская армия допускает, что в больницу в Газе попала ракета ХАМАС
ЦАХАЛ проводит расследование происшествия, говорится в сообщении.
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Первоначальное расследование армии обороны Израиля показало, что взрыв в больнице в Газе был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС, сообщил израильский телеканал i24.
ЦАХАЛ проводит расследование после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа, говорится в сообщении.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что по больнице Аль-Ахли был нанесен удар. По предварительным данным, порядка 500 человек погибли.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице.