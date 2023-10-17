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Нетаньяху заявил, что обстрел больницы в Газе - «дело рук террористов»

Максим Крюков
23:46 17.10.2023
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на больницу в Газе «напали варварские террористы».
Нетаньяху заявил, что обстрел больницы в Газе - «дело рук террористов»
© Фото: Avi Ohayon Israel Gpo Global Look Press
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Армия обороны Израиля не бомбила больницу в секторе Газа, это «дело рук террористов». Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Весь мир должен знать: на больницу в Газе напали варварские террористы, а не Армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей», - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вечером 17 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы сообщил об ударе по больнице «Аль-Ахли» со стороны израильской армии. Позже стало известно, что число пострадавших от удара по медучреждению достигло 900. При этом количество жертв превысило 600. По данным палестинских СМИ, среди раненых очень много детей. Предположительно, в ближайшее время число пострадавших возрастет.

После сообщений об атаке на госпиталь в Газе заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США призывают Израиль соблюдать законы войны, а Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН на утро 18 октября. Всемирная организация здравоохранения в свою очередь решительно осудила нападение на больницу в секторе Газа. По данным израильского телеканала i24, первоначальное расследование Армии обороны Израиля показало, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты ХАМАС.

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