Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН после удара по госпиталю в Газе

По данным представителя местного Минздрава, от израильского удара по больнице «Аль-Ахли» погибли не менее 500 человек.

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа обвинил вечером 17 октября Израиль в нанесении удара по больнице «Аль-Ахли». По его данным, погибли не менее 500 находившихся там больных, раненых и беженцев.

Представители армии обороны Израиля заявили, что проводят расследование, но по предварительным данным в больницу в Газе попала ракета ХАМАС. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что взрыв в больнице в Газе якобы был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада».

США призвали Израиль соблюдать законы войны, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество остановить «беспрецедентную жестокость в Газе, которая не имеет примеров в истории».