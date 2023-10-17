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После удара по больнице США призвали Израиль соблюдать законы войны

Владимир Рубанов
22:29 17.10.2023
Ранее представитель Минздрава сектора Газа заявил, что около 500 человек погибли в результате израильского удара по баптистской больнице «Аль-Ахли».
После удара по больнице США призвали Израиль соблюдать законы войны
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallook Press
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США призывают Израиль соблюдать законы войны, заявили в Пентагоне после сообщений об ударе по больнице в секторе Газа, в результате которого погибло около 500 человек. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Минздрава сектора Газа заявил, что Израиль нанес удар по баптистской больнице «Аль-Ахли». Погибли находившиеся там сотни больных и раненых, а также люди, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Израильская армия допускает, что в больницу в Газе попала ракета ХАМАС.

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в автономии и отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой Вторым и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси 18 октября в столице Иордании. Представитель возглавляемого Аббасом движения ФАТХ заявил, что любой саммит без остановки войны бесполезен.

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