Минздрав сектора Газа: больше 500 человек погибли при авиаударе по больнице

В больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, насильственно вынужденные покинуть свои дома.

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По меньшей мере 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по больнице в секторе Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный Минздрав. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что удар был нанесен по больнице Аль-Ахли.

«В больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, насильственно вынужденные покинуть свои дома», - говорится в заявлении.

Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в секторе Газа погибло около 3 000 человек. Ранее сообщалось, что половина погибших в анклаве - женщины и дети. В Израиле более 1400 жертв.