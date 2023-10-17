Количество погибших от удара по больнице в Газе возросло до 600

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Число пострадавших от удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа увеличилось до 900. Об этом сообщают палестинские средства массовой информации. По предварительным данным, погибли около 600 человек.

Отмечается, что среди раненых очень много детей. Скорее всего, в ближайшее время число пострадавших еще будет расти.

В Израиле допустили, что взрыв был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС. К данному выводу пришли в ходе первоначального расследования.

Сейчас ЦАХАЛ выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии. При этом в США уже призвали Израиль соблюдать законы войны.