Лидер ХАМАС обвинил США в военных преступлениях Израиля в секторе Газа

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Лидер политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Соединенные Штаты Америки, наравне с Израилем, несут ответственность за удар по больнице в секторе Газа.

«Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые, неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства», - сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

В МИД Палестины заявили, что совершенное израильской армией преступление в отношении сотен мирных граждан, которые укрывались в больнице «Аль-Ахли» на севере Газы, «навсегда останется пятном на совести человечества». По последним данным, в результате удара по госпиталю погибли около 600 человек, а количество раненых увеличилось до 900. Палестинские СМИ сообщают, что среди пострадавших очень много детей. Вероятно, в ближайшее время число пострадавших еще будет расти.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей медучреждение, несет группировка «Исламский джихад»* (запрещенная в РФ террористическая организация). По данным израильского телеканала i24, Армия обороны Израиля проводит расследование после сообщений о попадании ракеты. По предварительной информации ЦАХАЛ, взрыв в больнице в Газе был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля не бомбила больницу в секторе Газа, это «дело рук террористов». По словам политика, на госпиталь «напали варварские террористы».

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.