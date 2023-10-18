В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лидер ХАМАС обвинил США в военных преступлениях Израиля в секторе Газа

Максим Крюков
00:40 18.10.2023
Исмаил Хания заявил, что Вашингтон, неограниченно прикрывая Израиль, позволяет ему совершать массовые убийства в секторе Газа.
Лидер ХАМАС обвинил США в военных преступлениях Израиля в секторе Газа
© Фото: Mohammed Talatene dpa Global Look Press
Читайте нас на:

Лидер политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Соединенные Штаты Америки, наравне с Израилем, несут ответственность за удар по больнице в секторе Газа.

«Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые, неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства», - сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

В МИД Палестины заявили, что совершенное израильской армией преступление в отношении сотен мирных граждан, которые укрывались в больнице «Аль-Ахли» на севере Газы, «навсегда останется пятном на совести человечества». По последним данным, в результате удара по госпиталю погибли около 600 человек, а количество раненых увеличилось до 900. Палестинские СМИ сообщают, что среди пострадавших очень много детей. Вероятно, в ближайшее время число пострадавших еще будет расти.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей медучреждение, несет группировка «Исламский джихад»* (запрещенная в РФ террористическая организация). По данным израильского телеканала i24, Армия обороны Израиля проводит расследование после сообщений о попадании ракеты. По предварительной информации ЦАХАЛ, взрыв в больнице в Газе был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля не бомбила больницу в секторе Газа, это «дело рук террористов». По словам политика, на госпиталь «напали варварские террористы».

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:08 В стране и мире
Байден запросит у Конгресса $100 млрд на оружие для Израиля, Украины и Тайваня
01:07 В стране и мире
«Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля
22:49 В стране и мире
Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН после удара по госпиталю в Газе
22:29 В стране и мире
После удара по больнице США призвали Израиль соблюдать законы войны
22:21 В стране и мире
Британские ВМФ выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля
Популярное
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.