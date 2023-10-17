ВОЗ решительно осудила удар по больнице в секторе Газа

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Всемирная организация здравоохранения решительно осуждает удар Армии обороны Израиля по больнице в секторе Газа. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ решительно осуждает нападение на больницу "Аль-Ахли" на севере Газы», - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава организации также призвал к немедленному обеспечению защиты гражданских лиц и медицинских учреждений.

По последним данным палестинских СМИ, в результате обстрела больницы «Аль-Ахли» погибли более 600 человек. При этом количество пострадавших увеличилось до 900. После известий об ударе по медучреждению Пентагон призвал Израиль соблюдать законы войны. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание Совбеза ООН в связи с атакой на госпиталь в Газе. Как сообщает израильский телеканал i24, первоначальное расследование ЦАХАЛ показало, что взрыв в больнице был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС.