В стране и мире Переступая красные линии: как НАТО открыто признался в участии в спецоперации на Украине Алексей Курильченко Виталий Акиньшин В Вашингтоне бравируют тем, что наступательная операция ВСУ под Харьковом была спланирована руководством США и Пентагоном. То есть конфликт на Украине окончательно перерос в битву между Россией и НАТО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: За тем, как на полях саммита ШОС на глазах разрастается новый центр мирового влияния, на Западе, конечно, внимательно следили. И по большинству больных для США и НАТО тем саммит принес им неприятные новости. И все же главная интрига для Запада сохранялась до последнего момента. Это реакция Владимира Путина на ситуацию в зоне боевых действий на Украине. На вопрос корреспондента: как президент оценивает ход спецоперации и не требуется скорректировать ее план, Путин дал абсолютно однозначный ответ. «Нет, план корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью. А основной целью является освобождение всей территории Донбасса», - заявил Путин. На итоговой пресс-конференции саммита ШОС президент ответил и на вопрос: почему Россия так, якобы, сдержанно реагирует на откровенно террористические атаки Киева. На удары по территории наших населенных пунктов, по абсолютно, гражданским объектам. «Я бы не сказал, что уж такая она и сдержанная, хотя все-таки специальная военная операция – это не какое-то очередное предупреждение, это все-таки специальная военная операция. Но в ходе нее, конечно, мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени. Совсем недавно Вооруженные Силы России нанесли там пару чувствительных ударов. Но будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», - заявил Путин Интересно, что именно на этой неделе, впервые с конца мая Путину позвонил канцлер Шольц. Как следует из официальных сообщений, говорили о зерновой сделке, поставках газа, но главная тема, конечно же, Украина. Российский президент рассказал канцлеру об обстрелах ВСУ Донбасса и Запорожской АЭС, о нарушениях Украиной гуманитарного права. В минувшую субботу, в интервью немецкой Deutschlandfunk, Шольц заявил, что несмотря ни какие разногласия, разговор был доброжелательный. «Тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные, да, очень разные взгляды на этот вопрос, которые тоже четко изложены, в том числе и с моей стороны», - заявил Шольц. Немецкие СМИ пишут, что Шольц пытался заставить Путина вернуться к диалогу с Украиной. А существует ли такая возможность в принципе? Этот вопрос президенту задали и на пресс-конференции. По словам Путина, переговорный процесс был остановлен самим Киевом. «Так они же отказываются. Первое условие - чтобы они согласились. Но они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Не готов - и не надо», - заявил Путин. Переговорный процесс о прекращении огня, Зеленский остановил по прямой указке своих западных кураторов. США и НАТО не нужен мир на Украине, так как изначальная цель была совершенно иной, создать на ее базе некое антироссийское квази-государство. «То, что они всегда стремились к распаду нашей страны, - это точно. Сожаление вызывает только то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря, - я сейчас Вам отвечаю, и сам собой напрашивается вывод, - собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США стремятся и стремились - создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления. Именно это, по сути, является нашей главной целью - предотвратить подобное развитие событий», - заявил Путин. Впрочем, в последние месяцы Запад уже и не скрывает того, что воюет против России на украинской территории. В сети огромное количество роликов с иностранными наемниками, которые воюют, как они заявляют против русских. Интернациональное сборище со всего мира. То, что иностранных наемников становится все больше и больше, в последнее время, подтверждают и российские военные. На поле боя наши бойцы находят большое число, погибших иностранных боевиков. Разведка союзных сил постоянно засекает прибытие на Украину и кадровых офицеров стран НАТО. Они уже работают не только на командных пунктах, но и непосредственно в боевых подразделениях ВСУ. «Прежде всего, зафиксировано прибытие небольшой группы военнослужащих, офицеров натовских в населенный пункт Краматорск. Напомню, там находится защищенный пункт управления украинскими войсками. Зафиксированы офицеры НАТО в Харьковской области. Прибыли они туда, чтобы наладить взаимодействие между иностранными войсками и украинскими. Они сейчас смотрят ситуацию, выявляют проблемные вопросы, для того, чтобы устранить недостатки для вхождения Украины в состав НАТО. Ну и также, потом, слияние армий Украины и НАТО для того, чтобы противостоять, в кавычках, российской агрессии», - заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. О том, что США и НАТО уже открыто воюют с Россией на территории Украины, пишут и некоторые западные профильные издания. По их информации, каждый третий солдат, который принимал участие в наступлении под Харьковом, на стороне Киева, был гражданином страны НАТО. «Вооруженный конфликт на востоке Украины окончательно перерос в состояние войны между Россией и НАТО с непредсказуемыми результатами для всех сторон конфликта», - пишет Southfront. Уже не скрывается и тот факт, что в разработке так называемого «контрнаступления ВСУ» напрямую участвовал Вашингтон. По информации New York Times, в течение нескольких месяцев, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава комитета начальников штабов Марк Милли, лично помогали украинским военным разработать стратегию контрнаступления. «На протяжении всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. По признанию официальных лиц США, такая разведка в режиме реального времени, сыграла решающую роль в планировании и исполнении, нацеливании на российские войска, убийстве высокопоставленных генералов и перебрасывании боеприпасов дальше от линии фронта России»? - пишет издание. В самой наступательной операции, согласно плану, было задействовано около 200 единиц тяжелой военной техники и порядка девяти тысяч солдат. И все это время артиллерию и диверсионно-разведывательные группы ВСУ на позиции союзных сил наводили американские и британские специалисты. «Большая часть общего наступления планировалось в Вашингтоне и координировалась с украинцами. Нет сомнений, украинцы получают огромную поддержку от США и НАТО. И не достигли бы того уровня успеха без нее. НАТО и США полностью в этой войне. Они не собираются проигрывать России. Если вы делаете ставки, то вам стоит задуматься о том, кто выиграет. Для США и НАТО проигрыш станет катастрофой», - заявил Мэтт Ван Дэйк, основатель организации Sons of Liberty International, проводящей тренировки украинских военных. Почему, для США и НАТО проигрыш станет катастрофой, окончательно стало понятно на этой неделе. Натовский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине заявил, что свое расширение Североатлантический альянс к нашим границам начал несколько лет назад. И, по сути, то, что сейчас происходит на Украине - часть большого плана НАТО. «Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», - заявил Бауэр. Что же касается Зеленского, то он ликует, с пеной у рта благодарит начальника и, на этой волне, откровенно фантазирует. «Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Байдена, Белый дом и США в целом - без вашей помощи мы не смогли бы развить контрнаступление в целом. Я благодарен от себя лично и от имени всей страны. При таких условиях я признаю смелость ваших лидеров. Без США Украина не сможет победить Россию», - заявил Зеленский в интервью Фариду Закарии. Американские СМИ традиционно подхватили весть о, якобы, грандиозной «Киевской перемоги». Репостят кадры ВСУ, даже не обращая внимания на фашистские кресты на броне украинских танков. Что же касается американских военных, то многие из них сейчас не разделяют столь радостных настроений. Во-первых, ВСУ сейчас несут огромные потери, как в технике, так и в живой силе. Это подтверждают кадры, снятые французскими журналистами недалеко от передовой в Краматорске, куда привозят раненых украинских военных. «Все эти солдаты были тяжело ранены, многие - в голову или в лицо. Их нужно срочно оперировать. За одним раненым следует множество других. Украинцы достигли успехов - но ценой большого количества раненых», - сообщает французский журналист канала France 2. Кроме того, уверены в Пентагоне, сам факт «наступления» еще ни о чем не говорит. У России мощная и боеспособная армия. И Украину в ближайшее время ожидают тяжелейшие бои. «Они столкнулись со многими проблемами, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. На этом фоне, Украина пытается еще больше затянуть США и НАТО в конфликт с Россией. На минувшей неделе офис Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для Украины, который уже многие назвали безумием. Киев фактически предложил США и НАТО встать на защиту Украины, со всеми вытекающими последствиями. Это касается и поставок вооружения и даже прямого участия в конфликте. Такую инициативу Киева Дмитрий Медведев назвал прологом к Третьей Мировой войне. «Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. Исчезнут видимые границы и предсказуемость действий сторон. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо», - заявил Медведев. И тем не менее, Запад продолжает эскалацию и без того крайне напряженной обстановки. На неделе стало известно, что Пентагон готовит план поддержки Украины на долгосрочную перспективу. Как заявили в российском МИД, Вашингтон готовится поставить Киеву ракеты с большим радиусом действия. «Это приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. Подчеркиваем: США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную линию" и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать российскую территорию всеми доступными нам средствами», - официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Согласно военной доктрине, в случае нападения Россия может применить самые разные виды вооружения, вплоть до ядерного оружия. И горячим головам из Пентагона и Госдепа это хорошо знакомо. Но, судя по зашкаливающим своей агрессивностью высказываниям, многие все еще сомневаются в том, что Москва на это решится. Впрочем, у Байдена, похоже, такой уверенности нет. Во всяком случае, вопрос журналиста о том, что бы он сказал Путину о возможном применении ядерного оружия, американского президента сильно напряг. «Не делайте этого. Не делайте. Не делайте!», - воскликнул Байден. Откровенно провокационные вопросы, в последнее время, звучат больше в адрес российских дипломатов. На минувшей неделе, целый шквал таких вопросов обрушился на посла России в Швеции Виктора Татаринцева. И Запад продолжает повышать ставки. К открытому участию в войне на стороне Киева, пишут американские СМИ, на рассмотрение конгресса вынесен новый проект закона о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма. И делают это в обход позиции Госдепа США, который пока, не решается на такой шаг. Глава российской дипмиссии дал один ответ на все вопросы: «Мы побеждаем, так и запишите». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика