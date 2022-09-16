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Путин рассказал о чувствительных предупреждающих ударах, нанесенных по Украине

19:04 16.09.2022
Президент РФ добавил, что если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о чувствительных предупреждающих ударах, нанесенных по Украине.

«Совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», - сказал Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что РФ сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты до поры до времени. Владимир Путин, в частности, отметил теракты, совершаемые украинской стороной и удары по инфраструктуре.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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